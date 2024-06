Bourse: Le marché termine la semaine sur une note haussière (+0,9%)

La bourse de Tunis a terminé la semaine, du 10 au 14 juin, sur une note haussière. Le benchmark a clôturé sur une progression hebdomadaire de 0,9 % pour s’établir à 9683,37 points, ramenant ainsi sa performance depuis le début de l’année à 10,7 %.

Sur le front des échanges, les volumes ont été bien garnis, dynamisés, essentiellement, par le titre One Tech Holding. Les échanges ont totalisé une enveloppe de 109,5 MD, soit un volume journalier moyen de 21,9 MD.

En effet, dix huit transactions de bloc, d’une valeur de 45,4 MD, portant sur le titre One Tech Holding ont boosté les échanges courant la semaine.

// Analyse des valeurs

Le titre MPBS s’est retrouvé en haut du podium. L’action du spécialiste en bois a affiché la meilleure performance de la semaine, se hissant de 17,9 % à 6,250 D, dans un flux de 437 mille dinars.

Le titre Délice Holding a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action de la holding a progressé de 7,1 % à 12,750 D, en drainant un volume 6,4 MD sur l’ensemble de la semaine.

Le titre SANIMED s’est retrouvé en queue du peloton. La valeur a reculé de 11,9 % à 1,040 D, dans un volume d’échange quasi-nul.

Amassant un volume de 82,1MD, One Tech Holding a été le titre vedette de la semaine, accaparant, à lui seul, 75 % du volume total transigé sur le marché, et ce, grâce à la réalisation de dix huit transactions de bloc d’une valeur totale de 45,4 MD.

