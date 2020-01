CAN-2020 (GrB) : l’Angola et le Gabon qualifiés

L’Angola et le Gabon ont décorché leur qualification au second tour de la Coupe d’Afrique des nations 2020 de handball (CAN-2020), à l’issue de la 3e et dernière journée du tour préliminaire (Groupe B) qui a vu les Angolais s’imposer face aux Gabonais (31-26).

L’autre match du groupe a été marqué par la défaite de la Libye face au Nigeria (24-31). Les deux équipes sont éliminées et disputeront la coupe du Président.

Groupe B :

3e journée (dimanche) :

Salle de Radès :

Angola – Gabon 31-26

Salle de Hammamet :

Nigeria – Libye 31-24

Déjà joués :

2e journée (vendredi)

Libye – Angola 19-20

Gabon – Nigeria 26-24

1ère journée (jeudi)

Angola – Nigeria 30-24

Gabon – Libye 22-22

Classement PTS J V N P

1. Angola 6 3 3 0 0 Qualifié

2. Gabon 3 3 1 1 1 Qualifié

……………………………………………………

3. Nigéria 2 3 1 0 2

4. Libye 1 3 0 1 2

Tour principal (20 et 22 janvier) :

A l’issue du tour préliminaire, les deux premiers de chaque groupe (A, B, C, D) se qualifieront à la deuxième phase du tournoi qui sera composée de deux poules. Les qualifiés des groupes A et B formeront la poule MI et ceux des groupes C et D constitueront la poule MII.

Les résultats des équipes issues du même groupe au tour préliminaire seront pris en compte.

Le même système sera appliqué pour la Coupe du Président comptant pour les matchs de classement (20, 22, 24 et 25 janvier). La poule PC1 réunira les

3es et 4es des groupes A et B, la poule PC2 ceux des groupes C et D.

Demi-finales : 24 janvier

Finale et match de classement pour la 3e place : 26 janvier.