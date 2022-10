La CDC signe avec Fast pour inciter à l’investissement

Le 28 septembre 2022, la CDC a signé deux contrats de financement à destination de deux programmes retenus dans le cadre du troisième et dernier appel à projets de FAST (Femmes et Accélération pour les Start-ups et TPE). Ces deux programmes visent à inciter les grandes entreprises à s’investir davantage dans le soutien à l’écosystème entrepreneurial et à l’innovation par le biais d’une meilleure collaboration avec les startups, TPE et PME.

Le premier de ces programmes est porté par Yunus Social Business Tunisia (Impact Partner), une ONG spécialisée dans le soutien à l’entreprenariat social. Intitulé « MADAR Corporates », ce programme a pour objectif de favoriser le développement de clusters d’innovation sectoriels. Le second programme est porté par Actia Engineering Services, un centre R&D ayant pour objectif d’accompagner le développement des savoir-faire du groupe Actia en ingénierie, notamment dans le secteur du logiciel. Ce programme vise à mettre en place un incubateur de co-innovation au sein du siège social d’Actia Engineering Services. Le projet FAST est financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et il est mis en œuvre par la CDC avec l’assistance technique d’Expertise France