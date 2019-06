Chahed évoque l’immense chantier dans le tourisme

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, a déclaré à African Manager et à la presse locale ce mardi 18 juin à l’UTICA, lors d’une conférence sur le thème “Le tourisme moteur de croissance”, que le secteur est handicapé par plusieurs dysfonctionnements, et qu’il est impératif aujourd’hui de concevoir des stratégies afin de développer la formation de la main d’oeuvre, l’infrastructure et le transport pour optimiser le rendement.

Il a ajouté que l’amélioration de la situation sécuritaire a porté ses fruits cette saison avec l’arrivée de plus de neuf millions de touristes contre 5,5 millions en 2016.

Youssef Chahed a également appelé à réviser le Code de travail afin de l’adapter aux métiers du tourisme, en particulier les emplois occasionnels qui nécessitent plus de flexibilité.