Championnat arabe cadets : la Tunisie termine à la 5eme place

La Tunisie a terminé à la cinquième place au championnat arabe cadets de boxe organisé au Koweit du 23 au 29 janvier courant.

Sur les sept boxeurs engagés, la sélection nationale obtenu 5 médailles, 2 argent et 3 bronze.

Les deux médailles d’argent ont été décrochées par Mohamed Hedi Guesmi (50kg) et Mohamed Bben Mansour (54kg) et les trois bronze par Amanallah Boughanmi (57kg), Mohamed Ali Chedly (60kg) et Nabil Anji (63kg).

L’Algérie a été sacrée championne arabe avec 12 médailles dont 5 devant l’Egypte (4 or) et la Syrie (2 or).