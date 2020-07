Championnat d’Angleterre: Liverpool gagne encore et vise la barre des 100 points

Liverpool s’est imposé sur la pelouse de Brighton (3-1), mercredi soir pour le compte de la 34ème journée du championnat d’Angleterre.

Intenables en début de rencontre, les Reds ont fait la différence très tôt avec des buts de Mohamed Salah et Jordan Henderson dans les dix premières minutes de la partie. La bonne réaction des locaux a été récompensée par la réduction du score de Leandro Trossard en fin de première période.

Dans le deuxième acte, « Mo » Salah s’est offert un doublé sur un service d’Andy Robertson pour porter son total à 19 réalisations en championnat cette saison.

Il pointe à 3 unités de Jamie Vardy, leader du classement des buteurs.

Avec ce nouveau succès, l’équipe de Jurgen Klopp n’est plus qu’à 8 longueurs du record de 100 points, détenu par Manchester City, alors qu’il reste 4 matches à disputer

Brighton garde 9 points d’avance sur la zone rouge et reste 15ème.

De son coté, Manchester City a étrillé Newcastle (5-0).. Trois jours après la défaite concédée sur la pelouse de Southampton (0-1), les hommes de Pep Guardiola ont parfaitement réagi.

Dès la 10e minute, Gabriel Jesus a ouvert le score en profitant d’un service parfait de David Silva avant que Riyad Mahrez ne conclut un enchaînement collectif de haut vol à la 21e minute.

Au retour des vestiaires, Federico Fern?ndez a marqué contre son camp et offert le 3e but aux Citizens. David Silva puis Raheem Sterling ont parachevé le succès mancunien.

Au classement, Manchester City pointe à 20 longueurs de Liverpool et a 9 points d’avance sur la 3e place de Chelsea.

Plus bas, Newcastle met fin à une série de 6 matchs sans défaite et est 13e de Premier League.