Championnat de Tunisie (Point du bonus pour le Play-off) : programme des matches aller et retour

Programme des matches pour l’obtention du point de bonus pour le Play-off du championnat de la Nationale A de basket-ball :

1er match (samedi 7 décembre)

US Monastir – ES Radès

2e match (mercredi 11 décembre)

ES Radès – US Monastir

La Belle (samedi 14 décembre)

US Monastir – ES Radès

Rappelons que l’US Monastir a terminé la première phase en tête de la poule A avec 20 points, et l’ES Radès première de la poule B avec 19 points.

Les deux équipes, qualifiées pour le play-off, s’affronteront en aller et retour pour l’obtention du point de bonus. En cas d’égalité, elles seront départagées par un troisième match décisif (La belle).