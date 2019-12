Championnat d’Italie – 16e journée: les résultats

Résultats de la 16e journée du Championnat d’Italie de football.

samedi

Brescia – Lecce 3 – 0

Naples – Parme 1 – 2

Genoa – Sampdoria Gênes 0 – 1

dimanche

Hellas Vérone – Torino 3 – 3

Bologne – Atalanta Bergame 2 – 1

Juventus Turin – Udinese 3 – 1

AC Milan – Sassuolo 0 – 0

AS Rome – SPAL 3 – 1

Fiorentina – Inter Milan 1 – 1

lundi

Cagliari – Lazio Rome 1 – 2

Classement: Pts J

1. Inter Milan 39 16

2. Juventus Turin 39 16

3. Lazio Rome 36 16

4. AS Rome 32 16

5. Cagliari 29 16

6. Atalanta 28 16

7. Parme 24 16

8. Naples 21 16

9. Torino 21 16

10. AC Milan 21 16

11. Bologne 19 16

12. Hellas Vérone 19 16

13. Fiorentina 17 16

14. Sassuolo 16 15

15. Lecce 15 16

16. Sampdoria 15 16

17. Udinese 15 16

18. Brescia 13 15

19. Genoa 11 16

20. SPAL 9 16

Ndlr: Les quatre premiers sont qualifiés directement pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Deux équipes sont qualifiées pour la phase de groupes de la Ligue Europa: soit le vainqueur de la Coupe et le 5e de la Serie A, soit les 5e et 6e de la Serie A si le vainqueur de la Coupe est qualifié pour la Ligue des Champions. Le 6e ou le 7e du championnat est qualifié pour le 2e tour préliminaire de l’Europa League. Les trois derniers du championnat sont relégués en Serie B.