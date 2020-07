Championnat d’Italie (33e journ) : l’Atalanta écrase Brescia 6-2

L’Atalanta Bergame, futur adversaire du Paris SG en quart de finale de la Ligue des champions le 12 août, s’est montrée plus

joueuse que jamais en remportant 6-2 son derby contre Brescia, mardi en ouverture de la 33e journée du championnat d’italie de football.

Face à l’avant-dernier du championnat, l’Atalanta de Mario Pasalic, auteur d’un triplé, s’est à nouveau amusée avec une 21e victoire cette

saison et a conforté sa deuxième place quand son adversaire s’est un peu plus rapproché de la Serie B.

mardi

Atalanta Bergame – Brescia 6 – 2

mercredi

(17h30 GMT) Bologne – Naples

Sampdoria Gênes – Cagliari

AC Milan – Parme

(19h45 GMT) Sassuolo – Juventus Turin

AS Rome – Hellas Vérone

Udinese – Lazio Rome

Lecce – Fiorentina

jeudi

(17h30 GMT) Torino – Genoa

(19h45 GMT) SPAL – Inter Milan