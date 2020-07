Championnat d’Italie: L’Atalanta grimpe sur le podium, la Roma reste devant Naples

L’Atalanta poursuit sa folle série. Le club de Bergame a remporté une 9ème rencontre consécutive en championnat après son succès face à la Sampdoria mercredi soir (2-0) , pour le compte de la 31e journée du championnat d’Italie de football.

Rafael Toloi et Luis Muriel ont fait la différence dans le dernier quart d’heure de la partie.

Au classement, les hommes de Gasperini passent devant l’Inter Milan et prennent la 3ème place. Son adversaire du jour pointe à la 16ème place, à 5 points de la zone rouge.

De son côté, l’AS Roma a renversé Parme à domicile (2-1). Henrikh Mkhitaryan et Jordan Veretout ont répondu à l’ouverture du score de Juraj Kucka sur pénalty.

Le club de la capitale repasse devant le Napoli et conserve sa position dans le Top 5.

Dans les autres matches de la soirée, Bologne s’est incliné contre Sassuolo (1-2), alors que le Torino a pris la mesure de Brescia (3-1).