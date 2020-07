Championnat du monde 2021: tirage au sort le 5 septembre, la Tunisie dans le Pot 2

Le tirage au sort des groupes du tour préliminaire du Championnat du monde masculin Egypte-2021 sera effectué le 5 septembre prochain, a annoncé la Fédération internationale de handball (IHF).

En prévision de ce tirage, l’instance internationale a désigné les quatre pots. La sélection tunisienne, vice-championne du dernier Championnat d’Afrique, est logée dans le Pot2 , avec l »Egypte, championne d’Afrique, l’Argentine, l’Autriche, la Hongrie,, l’Algérie, le Qatar et la Biélorussie.

Le tournoi, qui regroupera pour la première fois 32 équipes, se déroulera en Egypte du 13 au 31 janvier 2021.

Les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront au tour principal, qui se jouera en quatre groupes de six équipes. Les deux

meilleures sélections de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.

Les sites de la compétition sont : Alexandrie, Le Caire, Gizeh et la Nouvelle capitale.

Composition des quatre pots:

Pot 1: Danemark, Espagne, Croatie, Norvège, Slovénie, Allemagne, Portugal,

Suède

Pot 2: Egypte, Argentine, Autriche, Hongrie, Tunisie, Algérie, Qatar,

Biélorussie

Pot 3: Islande, Brésil, Uruguay, République tchèque, France, Corée du Sud,

Japon, Bahreïn

Pot 4: Angola, Cap-Vert, Maroc, Amérique du Sud 4, RD Congo, Amérique du

Nord 1, Russie.