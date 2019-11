Champions Citroën: Bravo Walid Ktila

M. Bassem LOUKIL, Président Directeur Général d’Aures Auto, importateur officiel de CITROËN en Tunisie, adresse un nouveau message de soutien au Champion et Record Man du monde, Walid Ktila, parrainé par Citroën Tunisie, qui vient de décrocher 3 médailles aux Championnats du Monde de Para Athlétisme en Course de Chaise, de la catégorie T34.

La Compétition : Un vrai défi pour Walid

Prenant part du 7 au 15 Novembre aux courses sur chaises en catégorie T34, l’athlète tunisien Walid Ktila réussit tout d’abord son entrée sur 400 mètres. Après une demi-finale maîtrisée, il s’impose le lendemain en finale, reléguant son premier adversaire direct, l’émirati Al Hammadi à une seconde près.

Ainsi, il remporte sa première médaille d’OR.

Le lendemain, une journée marathon commence. Walid passe par les qualifications sur le 100 mètres en matinée et court la finale en début de soirée. Malgré un problème mécanique au niveau de sa chaise de course, le champion finit par s’offrir une deuxième médaille d’OR à l’épreuve reine de la compétition, avec un chrono de 14 secondes 99.

A ces deux sacres historiques sur 100 et 400 mètres, le héros tunisien ajoutera une très belle médaille d’argent lors de la finale du 800 mètres offrant par la même occasion à la Tunisie une place qualificative sur ces trois épreuves aux Jeux Paralympiques de Tokyo 2020.

« C’est un grand moment pour moi, une grande joie de partager ces médailles avec toute la Tunisie. Le niveau est très élevé en cette édition. Tous mes adversaires ont beaucoup progressé. Je pense à ma mère en premier. Je remercie mon équipe technique, tous ceux qui m’ont soutenu. Je pense également à mon partenaire Citroën Tunisie, qui m’accompagne depuis 2 ans et qui continue de croire en moi. », S’est exprimé Walid Ktila à l’issue de la compétition.

A propos du soutien de Citroën Tunisie :

Dans le cadre de sa démarche RSE et croyant au rôle du sport dans le développement des compétences des jeunes, Citroën Tunisie accompagne Walid Ktila depuis Janvier 2018 en vue de sa préparation aux Jeux Paralympiques.

A côté de lui, Citroën Tunisie soutient aussi quatre autres athlètes : les médaillées Olympiques Ines Boubakri et Marwa Amri, et les Champions d’Afrique Nihel Cheikhrouhou et Kerem Ben Hnia.

Ce projet lancé depuis début 2015 a apporté un soutien financier et technique à neuf athlètes tunisiens. Citroën Tunisie est fière d’avoir participé à des exploits sportifs mondiaux à l’image de la Succès Story d’Ines Boubakri qui réalise son rêve en 2016 en remportant la médaille de Bronze aux Jeux Olympiques et la médaille de Bronze pour la 2ème fois aux Championnats du Monde en 2018.

Vous pouvez suivre toute l’actualité des Champions Citroën sur www.championscitroen.tn ou sur la page Facebook Champion Citroën.

A propos de Walid Ktila

Walid Ktila perd très jeune l’usage de ses jambes. A 17 ans, il fait la connaissance d’un entraineur à Mannouba qui lui fait découvrir la course sur chaises. Une véritable légende du sport tunisien est née. Il est 16 fois médaillés mondial dont 14 médailles d’OR et 4 fois médaillés Olympique dont 3 médailles d’OR. Walid Ktila détient aussi 2 records du monde sur 400 et 800 mètres enregistrés lors du Meeting International de Sharjah en 2018. La même année, il est choisi par la Fédération Internationale de Para- Athlétisme, comme l’un des Meilleurs Athlètes Paralympiques de l’histoire.