Ciments de Bizerte : Augmentation de 1,55% du chiffre d’affaires global

Le chiffre d’affaires global (local+export) de la Société Les Ciments de Bizerte s’est amélioré de 1,55% au cours du premier semestre 2020 par rapport a la même période de 2019 passant de 42,125 MD à 42,781 MD, selon les indicateurs d’activités relatifs trimestriels publiés sur le site du CMF.

Le chiffre d’affaires local de la société a connu, durant la même période, une augmentation de 0,22% passant de 40,021 MD à 40, 112 MD. Son chiffre d’affaires export a évolué de 26,82% passant de 2,104 MD à 2, 669 MD.

Par ailleurs, l’activité de déchargement des navires de coke de pétrole a généré des revenus de 1,014 MD HT et ce, suite aux déchargements de huit navires de 84 539 tonnes durant le deuxième trimestre avec un cumul semestriel de 2, 494 MD HT et 14 navires de 207 859 tonnes de coke de pétrole.

S’agissant de la production, malgré la suspension totale de la production pendant 45 jours, suite au confinement général, la production du clinker a enregistré une hausse de 17, 24 % au cours du premier semestre 2020, passant de 240 900 tonnes à 282 440 tonnes.

La production du ciment a toutefois diminué de 4,71%. La production de la chaux a augmenté de 8,42% par rapport à la production de la même période de 2019.

Elle a, en outre, continué à honorer ses engagements et à réduire remarquablement son endettement passant de 152,703 MD à 146, 416 MD, malgré la suspension intégrale de l’activité de la société durant le premier semestre 2020 pendant plus qu’un mois.

Pour le troisième trimestre 2020, la société ambitionne d’augmenter la production de clinker et de ciment afin de répondre aux besoins du marché local et export, de diversifier ses clients à l’export et d’assurer la continuité des activités de déchargement du pet coke pour tout le secteur.

Rappelons que la société Les Ciments de Bizerte a arrêté son activité commerciale à partir du 24 mars 2020 et n’a repris ses ventes qu’au 28 avril 2020 et ce avec un rythme lent, puis le 7 mai 2020 avec un rythme normal.

Quand à la production, elle n’a redémarré que le 7 mai 2020 et ce pour permettre aux équipes techniques d’entretenir les équipements après une période d’arrêt. Durant cette crise la société n’a pas réduit ses effectifs.