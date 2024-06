Club Africain – Les AG ordinaire et élective se tiendront le 4 juillet prochain

Les Assemblées générales ordinaire et élective du Club Africain auront lieu le 4 juillet prochain, tandis que le dépôt des candidatures pour le comité directeur sera ouvert le 7 juin pour être clôturé le 1er juillet à 14h00, annonce le club, Jeudi.

Par ailleurs, il a été décidé de prolonger le mandat du comité directeur provisoire jusqu’à la tenue des deux Assemblées Générales.

Le club « rouge et blanc » avait, précédemment annoncé le report des AG ordinaire et élective, initialement prévues le 7 juin courant, pour absence de listes candidates, à la date butoir de dépôt des candidatures fixée le 3 en cours.

