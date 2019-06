Combien ça coûte une “deuxième famille” ?

La bagnole, on le sait, a une grande place dans la vie des Tunisiens. Le président de l’Organisation tunisienne pour informer le consommateur (OTIC), Lotfi Riahi, nous en dit un peu plus sur ce que ce moyen de locomotion, qui s’est imposé à cause de la paupérisation du transport public, coûte à son propriétaire.

Riahi a déclaré dans l’édition du journal “Achourouk” parue ce lundi 24 juin que le Tunisien décaisse en moyenne 400 dinars par mois pour sa voiture. Ce montant englobe les frais d’assurance, de maintenance et du carburant. Ce dernier absorbe à lui seul quelque 10 dinars par jour.

“La voiture est devenue une deuxième famille“, a–t-il ajouté

Par ailleurs il a évoqué le poste de dépense des pièces de rechange; il a affirmé que les prix ont flambé à cause du marché parallèle, qu’il qualifie de “mafia“.

Le président de l’OTIC a pointé la dangerosité du fléau des pièces de rechange de contrebande, lesquelles n’obéissent pas aux normes “et sont la première cause de mortalité” sur la route…