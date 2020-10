Coronavirus: 124 nouveaux cas de contamination dans les établissements éducatifs

Le ministère de l’Education a annoncé, mardi, l’enregistrement de 124 nouveaux cas de Coronavirus dans les établissements éducatifs pour le décompte du lundi 26 octobre 2020. Le nombre des cas de contamination en milieu scolaire depuis la rentrée, le 15 septembre dernier et jusqu’au 26 octobre, s’élève ainsi à 1706 cas confirmés et 4233 cas soupçonnés d’être contaminés par le virus.

Dans son bilan sur la situation sanitaire en milieu scolaire à la date du 26 octobre 2020, publié, mardi, le ministère de l’Education a indiqué que les cas de contamination par le Coronavirus ont concerné 817 établissements éducatifs, soit à un taux estimé à 13,36%.

Les contaminations ont touché 719 élèves, 782 enseignants et 160 fonctionnaires entre cadres administratifs et pédagogiques, surveillants, et experts en orientation, tandis que les cas de contamination dans les rangs des travailleurs dans les établissements éducatifs, se sont élevés à 45 cas, selon la même source.