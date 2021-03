Coronavirus: La transmission du virus pourrait devenir saisonnière, selon une étude

Même si les données sont encore insuffisantes pour suggérer de se fonder sur la météo et la qualité de l’air pour adapter les mesures de lutte contre l’épidémie, la transmission du coronavirus pourrait devenir saisonnière, a indiqué l’ONU dans un rapport publié ce jeudi.

Le rapport estime que la saisonnalité des maladies virales respiratoires – en particulier le pic de la saison froide pour la grippe et les coronavirus responsables de rhumes dans les climats tempérés – a donné à penser que le Covid « serait une maladie fortement saisonnière si elle persistait plusieurs années ». Il indique aussi que des études de modélisation des processus ont montré que sa transmission « pourrait devenir saisonnière au fil du temps, ce qui suggère qu’il serait possible de s’appuyer sur les facteurs météorologiques et de qualité de l’air pour surveiller et prévoir » la maladie à l’avenir.