Coronavirus-USA: Accord entre républicains sur un plan d’aide à 1.000 milliards $

La Maison blanche et les sénateurs républicains sont parvenus à un accord de principe sur un plan de soutien de 1.000 milliards de dollars aux Etats-Unis pour faire face aux effets de la pandémie liée au nouveau coronavirus, ont annoncé les principaux conseillers de Donald Trump.

Mark Meadows, le chef de cabinet de la Maison blanche, a déclaré dimanche à la presse, devant le Capitole, que cette proposition pourrait être dévoilée ce lundi dès que les derniers détails auront été réglés.

Selon Steve Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, le plan comprend un dispositif visant à prolonger les allocations chômage supplémentaires afin que les personnes licenciées puissent bénéficier de 70% de leur précédent salaire.

« Nous avons terminé », a déclaré Steve Mnuchin aux journalistes en quittant le Capitole dimanche, ajoutant que seuls les éléments de langage restaient à vérifier.

Le plan républicain est moins généreux que le texte déposé il y a deux mois par les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, et qui prévoit des aides d’un montant global de 3.000 milliards de dollars.

Les Etats-Unis ont enregistré à ce stade plus de 4,2 millions de contaminations au coronavirus et plus de 14.500 personnes ont succombé à la maladie, soit environ le quart du nombre total de morts dans le monde.