Coronavirus-USA : la barre des 100.000 morts se rapproche et Trump joue au golf

« Près de 100.000 vies ont été perdues et des dizaines de millions sont sans emploi. Pendant ce temps, le président a passé sa journée à jouer au golf ». Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle de novembre 2020 n’a pas manqué de souligner le comportement de son rival Donald Trump sur Twitter, qui a rejoué pour la première fois au golf depuis deux mois.

Samedi, le président américain est allé jouer au golf pour la première fois depuis le 8 mars dans son club de Virginie, près de Washington, escorté par un convoi présidentiel. Un comportement qui n’a pas du tout plu à l’opposition, alors que les États-Unis, pays le plus touché au monde par la pandémie de Covid-19, s’apprêtent à franchir, vraisemblablement dans les prochains jours, la triste barre des 100.000 morts.

Pour marquer le passage imminent de ce terrible palier, le quotidien américain The New York Times a consacré dimanche sa une à la mémoire d’un millier de morts et évoque pour chacune ce qu’a été sa vie. « Ces 1.000 personnes ici ne représentent qu’à peine un pour cent du total. Aucune d’elles n’était un simple numéro », écrit le journal en présentant brièvement sa une, entièrement couverte d’un texte imprimé serré.