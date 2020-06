Le directeur régional de la santé préventive à Sousse Mohamed Ghodhbani a assuré, ce mercredi 17 juin, que tout tunisien de retour de l’étranger enfreignant les mesures de l’auto-confinement sanitaire, à partir de jeudi et jusqu’au 26 du mois courant, est passible de six mois de prison et d’une amende de 120 dinars.