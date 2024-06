Côte d’Ivoire: le club historique d’Africa Sports remonte en Ligue 1

Le club abidjanais d’Africa Sports, 18 fois champion de Côte d’Ivoire, va retrouver l’élite la saison prochaine après trois saisons à l’échelon inférieur, grâce à la défaite mercredi de son rival Isca sur la pelouse de Yamoussoukro (1-0).

Avec 47 points, les Aiglons terminent en tête de la poule A de ligue 2 ivoirienne et retrouveront leur rival historiques, l’Asec Mimosas, la saison prochaine dans l’élite.

Cette remontée survient après un long feuilleton: le 14 juin, Africa Sports avait été dépassé par Isca qui avait gagné à Yamoussoukro 2 à 0 en inscrivant deux buts au bout du temps additionnel.

Une réclamation avait été déposée pour des erreurs d’arbitrage, la Fédération ivoirienne de football (FIF) avait demandé à ce que le match soit rejoué et l’arbitre avait été suspendu trois mois.

L’Africa Sports fait partie des clubs les plus titrés de Côte d’Ivoire avec 18 championnats (11 de moins que l’Asec), le dernier en 2011.

Il a également remporté la Coupe d’Afrique des vainqueurs de coupes en 1992 et 1999 et atteint la finale de la Ligue des champions d’Afrique en 1986.

