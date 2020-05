Covid-19-Impact : 29% des entreprises du secteur du numérique auraient fermé leurs portes

Environ 29% des entreprises du secteur numérique auraient fermé leurs portes à cause du coronavirus, selon les résultats d’un recensement effectué par la Fédération nationale du numérique (UTICA), auprès d’un nombre d’entreprises de ce secteur (PME, TPE, Grandes entreprises, startups), sur l’impact de la crise sanitaire sur leurs performances économiques et organisationnelles.

Selon ce même recensement, prés de 83 % des entreprises du secteur numérique ont subi une baisse de leur chiffre d’affaires, dont au moins 30% seraient impactées à plus de 50% de leur CA, et 29% impactées à raison de 10 à 30% de leur CA.

Par ailleurs, 63% des entreprises du secteur rencontrent des problèmes de trésorerie et 68% ont constaté une diminution de contrats, de projets ou commerces. 39% d’entre elles ont fait face à des annulations de contrats ou de ventes, 24% à des reports de projets et 24% ont souffert de l’absence de certains de leurs collaborateurs.

Plus de la moitié des répondants (53%) au recensement de la fédération ont qualifié de « Fort » l’impact de la crise sanitaire sur leurs activités contre 35,5% qui l’ont qualifié de « Modéré ». Par ailleurs, 48,5% pensent que leur activité serait temporairement affectée par la crise contre 48,5% qui pensent que l’impact serait durable.

Repenser le recrutement

Les entreprises ont, ainsi, été contraintes de définir de nouvelles stratégies, de prioriser et de repenser leurs recrutements à venir en fonction de l’évolution de leur trésorerie et de l’impact direct du Covid-19 sur leurs forces de production.

Ainsi, 54% d’entre elles envisagent d’arrêter les recrutements, 18% vont diminuer les recrutements envisagés, 16% continueront les recrutements et 38% opteront pour la réduction de leurs effectifs.

Le recensement de la fédération a fait ressortir que 84% des entreprises du secteur ont continué leur activité en télétravail d’une façon normale ou partielle.

75% d’entre elles ont mis en place les mesures d’hygiène nécessaires pour une reprise progressive de leurs activités à partir du 4 mai 2020.