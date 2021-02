Covid-19: La BIAT à l’enseigne de la symbiose entre l’économie et l’élan social

Le site CFI ( Capital Finance International), dressant le bilan des contributions et concours de la BIAT depuis l’apparition de la pandémie du coronavirus en Tunisie, relève que la banque a pris une série de mesures de soutien pendant la crise sanitaire du Covid-19, dont la principale est l’initiative Moltazimoun. Celle-ci a offert des solutions aux clients confrontés aux difficultés causées par la pandémie, ainsi qu’un soutien à la communauté au sens large, pour faire face aux retombées économiques et sociales. Dans le cadre de cette initiative, la BIAT a alloué 182,2 millions de dollars de crédits supplémentaires pour répondre aux besoins de financement des entreprises clientes pour leurs opérations quotidiennes. Le processus décisionnel a été ajusté pour devenir plus décentralisé, et pour simplifier et rationaliser l’octroi de fonds.

- Publicité-

De même, la BIAT a mis en place des mesures préventives pour assurer la sécurité sanitaire de ses clients et de ses employés, et a conseillé ses clients sur la façon de minimiser les déplacements et d’utiliser des outils à distance. Elle a mené des études sur les besoins spécifiques de ses clients et adapté son soutien en conséquence. La banque encourage les clients à contacter à distance les conseillers à la clientèle et les directeurs qui sont disponibles pour fournir des conseils et un soutien.

En outre, la BIAT a suivi de près l’évolution de l’épidémie de Covid et s’est conformée aux directives et instructions du gouvernement et des autorités sanitaires. Elle a activé son plan de résilience avec un système qui assure la continuité et la stabilité des activités et des transactions ainsi que la sécurité de ses clients et de ses employés. Toutes les succursales de la BIAT sont restées ouvertes et les services de soutien ont été continuellement opérationnels.

Des mesures ont été mises en place pour soutenir les employés, entre autres la désinfection régulière des distributeurs automatiques de billets. A cet égard, une oération de stérilisation a été effectuée au siège social de la banque, qui compte six étages et 1 000 employés.

Des équipes restreintes ont été mises en place dans le cadre du plan de continuité des activités de la BIAT, ce qui a permis de réduire de 70 % le nombre d’employés physiquement présents au siège social. Cette réduction a été rendue possible grâce à des outils de travail à distance et n’a pas affecté le fonctionnement normal de la banque.

Des bus ont été mis à disposition pour assurer le transport des employés dans le Grand Tunis, alors que des distributeurs hydro-alcooliques ont été installés pour l’hygiène dans toutes les zones communes des agences et du siège. Le catalogue des mesures comprend également la mise à la disposition de

Mesures mises en place pour sécuriser et soutenir les clients

La BIAT a limité le nombre de clients présents dans les agences et a imposé une distance minimale à ne pas dépasser. Des zones d’accueil spécifiques ont été établies pour limiter les regroupements. Plus de 260 distributeurs automatiques de billets sont disponibles dans toute la Tunisie, ainsi que trois espaces libre-service à Tunis, Sfax et Monastir accessibles à des heures prolongées.

L’application Biatnet permet aux clients d’accéder à distance à leurs comptes, y compris aux transactions par carte, aux virements et aux relevés. Un centre de relations clients, ouvert six jours par semaine, est à leur disposition pour leur fournir une assistance. Parallèlement, la BIAT offre des retraits gratuits aux guichets automatiques aux clients de toutes les banques et bureaux de poste locaux pour participer à l’effort national de lutte contre le Covid.

Répartition des bénéfices pour l’année fiscale 2019

Le BIAT a décidé d’affecter son bénéfice de 2019 aux réserves. Cette décision a été motivée par les mesures prises par la Banque centrale de Tunisie pour amortir l’économie.

Le BIAT a participé à l’effort national de lutte contre les coronavirus, et a fait un don de 6,6 millions de dollars au profit du fonds de soutien au ministère de la santé, et a organisé des actions de soutien par l’intermédiaire de sa fondation. Au-delà de cette contribution financière au fonds de 1818, le BIAT a doté sa fondation d’une marge de manœuvre supplémentaire pour s’engager dans des actions de soutien ciblées. Celles-ci s’articulent principalement autour de :

L’acquisition de matériel médical pour renforcer et améliorer la capacité d’accueil des hôpitaux (tels que des appareils d’assistance respiratoire et des EPI.

L’achat et la mobilisation d’équipements non médicaux nécessaires à la fourniture de services de santé tels que la logistique.

La participation à des actions de sensibilisation et de prévention auprès des citoyens à travers les espaces commerciaux de la banque pour assurer la communication sur les mesures de santé et la promotion des outils à distance.

Un comité a été mis en place pour soutenir et suivre la mise en œuvre de toutes ces actions en fonction de l’évolution des besoins.