Covid19 : Réunion entre le ministre des Affaires locales et l’ambassadeur américain à Tunis

Les domaines de coopération entre le ministère des Affaires locales, d’une part, et l’USAID (Agence des Etats-Unis pour le développement international), d’autre part, dans le cadre des efforts mutuels des municipalités pour faire face à la propagation du Coronavirus, étaient au centre de la rencontre qui a réuni mercredi soir, le ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoun et l’ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, Donald Blom.

Selon un communiqué du ministère, Blom a présenté lors de la réunion un aperçu du soutien fourni par l’agence américaine, au profit de 151 municipalités, dans le cadre du programme financé par des partenaires internationaux, sous les auspices du ministère des Affaires locales.

Zitoun a, pour sa part, salué cette initiative, qui « a permis aux municipalités d’améliorer leurs capacités et de fournir des moyens de protection au profit des agents ». Il a appelé dans le même contexte à « continuer à renforcer la coopération entre les deux parties, dans divers domaines liés aux travaux municipaux et au développement des capacités des agents et cadres municipaux ».

