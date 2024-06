Des journalistes juifs animeront le débat entre Trump et Biden

Jeudi, deux journalistes juifs devraient animer le premier débat entre l’ancien président Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden, en vue de l’élection présidentielle de cette année.

Compte tenu des opérations controversées d’Israël à Gaza, de l’escalade des tensions avec le Hezbollah à la frontière nord d’Israël et des manifestations sur les campus universitaires, Israël occupe une place centrale dans le discours des médias.

Jake Tapper et Dana Bash, de CNN, ont tous deux réalisé de nombreux reportages sur le Moyen-Orient.

Tapper, l’animateur de l’émission de l’après-midi de la chaîne, The Lead With Jake Tapper, a essuyé des réactions négatives lors de l’escalade des protestations sur les campus universitaires aux États-Unis.

Des téléspectateurs se sont indignés, estimant que Tapper rendait les manifestants responsables de sa décision de ne pas parler de la souffrance à Gaza.

La couverture d’Israël par Tapper a conduit des manifestants à se présenter devant sa résidence. Une vidéo publiée sur X, anciennement Twitter, montre des manifestants de Code Pink envahissant la résidence privée de Tapper et criant à ses enfants que leur père « commet des crimes de guerre ».

Code Pink est un groupe de gauche, féministe et anti-guerre. Les manifestants ont affirmé que Tapper avait « craché de la propagande israélienne » et avait refusé de qualifier de « génocide » la mort de civils à Gaza.

Dans la vidéo, on peut voir les enfants de Tapper se tenir sur un balcon et saluer les manifestants pendant qu’ils entonnent la « Bannière étoilée ».

Dana Bash, quant à alle, présente l’émission quotidienne Inside Politics et co-anime l’émission du dimanche matin State of the Union avec Tapper. Bash a également été critiquée pour ses commentaires sur Israël.

Au début du mois de mai, elle a évoqué la violence antisémite sur les campus universitaires en déclarant : « La destruction, la violence et la haine envahissent les campus universitaires à travers le pays et les étudiants juifs ne se sentent pas en sécurité dans leurs propres établissements. C’est inacceptable et cela nous ramène aux années 1930 en Europe ».

Les téléspectateurs de CNN l’ont accusée de distribuer de la propagande et d’ignorer « des décennies d’histoire » au Moyen-Orient avant le 7 octobre, note le Jerusalem Post.

