Emploi- Agences fictives : 60 dossiers devant la justice

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi a annoncé avoir transféré 60 dossiers concernant des agences de placement à l’étranger fictives.

Il a exhorté les jeunes à ne pas se laisser tromper par les annonces visant à les induire en erreur, précisant que les services des agences autorisées et publiés sur le site du ministère sont gratuits.

Cela a été déclaré lors de la séance plénière conjointe entre l’Assemblée des représentants du peuple et le Conseil des régions et des districts, consacrée à l’examen de la mission de l’emploi et de la formation professionnelle dans le cadre du projet de budget de l’État pour l’année 2025, nous apprend Mosaique fm.