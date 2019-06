Ennahdha ne s’attendait pas à ce coup de Jebali (Vidéo)

Le camp du ‘Non’ à l’amendement de la loi électorale vient de recevoir un renfort très inattendu : l’ancien secrétaire général d’Ennahdha et ancien chef du gouvernement de la Troïka, Hammadi Jebali. Ce dernier a pris la parole dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux ce lundi 17 juin pour dire tout le mal qu’il pense de ce projet.

Il dit dans ce film que retoucher la loi électorale présentement est une très mauvaise idée. «C’est une affaire périlleuse qui heurte directement notre expérience démocratique et la volonté des citoyens. En définitive on tente d’orienter les choix du peuple et il n’est pas concevable de changer les règles du jeu politique juste parce qu’on dispose de la majorité au parlement !».

Reste à savoir si Jebali, dont on connait l’appétit pour le fauteuil présidentiel, exprime là une conviction forte ou s’il fait cette sortie juste pour faire payer à Rached Ghannouchi le fait de louvoyer et de ne pas l’avoir clairement soutenu pour la présidentielle. Le président d’Ennahdha qui, rappelons-le, s’est prononcé en faveur de l’amendement de la loi électorale…