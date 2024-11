Entretien entre les ministres américain et algérien des AE

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu dimanche ui avec le ministre algérien des affaires étrangères Ahmed Attaf. Les deux hommes ont discuté de la « nécessité de mettre fin à la guerre à Gaza et de ramener tous les otages chez eux ». Le secrétaire d’État a souligné l’importance de veiller à ce que l’aide humanitaire parvienne à tous ceux qui en ont besoin au Liban et à Gaza. Il a rappelé les efforts déployés par les États-Unis pour parvenir à une solution diplomatique au Liban qui permette aux civils de rentrer chez eux en toute sécurité, indique un communiqué du Département d’Etat.

Blinken a réaffirmé que les États-Unis soutiennent fermement l’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies, Staffan de Mistura, qui redouble d’efforts pour faire avancer les négociations des Nations unies en vue de parvenir sans plus tarder à une solution politique mutuellement acceptable pour le Sahara occidental. Le secrétaire d’État a remercié le ministre des affaires étrangères pour la voix cruciale de l’Algérie dans le travail pour parvenir à une région plus stable et plus prospère, et le secrétaire d’État et le ministre des affaires étrangères ont convenu de poursuivre leur étroite coordination.

