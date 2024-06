Euro 2024: la Hongrie bat l’Ecosse 1-0

La Hongrie a battu au bout du temps additionnel l’Ecosse (1-0), dimanche à Stuttgart, et conserve l’espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale de l’Euro-2024, en finissant parmi les meilleurs troisièmes de la phase de groupes. Au-delà du résultat, la rencontre a été marquée par la sortie sur civière et dans un état très inquiétant du Hongrois Barnabas Varga, après un choc aérien à la 68e minute. Sur un coup franc hongrois à la 68e minute, le joueur de 29 ans est violemment retombé sur la nuque et a été immédiatement

mis en position latérale de sécurité par ses coéquipiers alors qu’il semblait incapable de bouger.

Après cet incident, Kevin Csoboth est parvenu à libérer les Hongrois , en reprenant victorieusement une passe en retrait sur une ultime contre-attaque conclue à la 10e minute des arrêts de jeu. Cette victoire leur octroie 3 points et leur permet de rêver à des huitièmes de finale, que ne verront donc pas les Ecossais, derniers du groupe A, toujours incapables d’atteindre ce stade d’une compétition internationale.