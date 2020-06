Exercice naval conjoint tuniso-américain en Méditerranée

Le destroyer américain de missiles guidés USS Porter (DDG 78) de la classe Arleigh Burke a effectué un exercice conjoint avec ses vis-à-vis tunisiens en mer Méditerranée, le 13 juin 2020.

Porter et les navires tunisiens OPV Jugurtha 610 et FPB Hamilcar 505 ont participé à des navigations en formation tactique ainsi qu’à des simulations de ravitaillement en mer.

« Porter est honoré d’avoir l’opportunité de s’entraîner aux côtés de nos partenaires nord-africains, car cela améliore nos compétences tactiques et nos capacités collectives, » a déclaré le Cmdt Craig Trent, commandant de Porter. « Il est important d’entretenir des relations avec les partenaires et alliés régionaux pour assurer la sécurité et la stabilité des théâtres européen et africain », déclare un communique des forces navales américaines Europe-Afrique

Les navires de la marine américaine effectuent régulièrement des entraînements avec les alliés et les partenaires afin d’augmenter les capacités et les moyens alors que nous travaillons ensemble pour renforcer les liens régionaux.

Porter a récemment mené des opérations avec des pays partenaires dans diverses mers européennes, notamment un entraînement en mer avec la marine roumaine en mer Noire en avril, des exercices d’interopérabilité conjoints avec les marines italienne et française en mer Méditerranée en avril et une opération dans le cadre d’un groupe d’action de surface avec la Royal Navy dans le Grand Nord et la mer de Barents en mai.