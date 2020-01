Fakhfakh : Mon équipe sera restreinte sérieuse incluant la compétence (vidéo)

Elyes Fakhfakh a annoncé dans la soirée du lundi 20 janvier 2020, qu’il formera une équipe gouvernementale qui répond aux attentes du chef de l’Etat et des Tunisiens.

“Mon équipe devrait être en harmonie avec toutes les aspirations du peuple tunisien… Elle sera restreinte, harmonieuse et sérieuse incluant la compétence tunisienne, la volonté politique et la fidélité notamment aux fondements de la patrie et aux objectifs de la Révolution…”, c’est ce qu’il promet.

On rappelle que le président de la République Kais Saïed a désigné , Elyes Fakhfakh pour former le prochain gouvernement.