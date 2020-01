Fakhfakh tient vendredi une conférence de presse

Une conférence de presse sera organisée vendredi à Dar Dhiafa au cours de laquelle le chef du gouvernement désigné Ilyes Fakhfakh donnera des éclairages sur la démarche à suivre dans le processus de formation de son équipe et son programme d’action.

Les concertations pour la formation du gouvernement devraient démarrer officiellement jeudi avec les partis politiques et les organisations nationales.

Lundi 20 janvier, la présidence de la République avait annoncé la désignation par le président Kais Saied de l’ancien ministre Ilyes Fakhfakh pour la formation du prochain gouvernement.

Dans sa première déclaration aux médias, le nouveau chef du gouvernement désigné a affirmé qu’il œuvrera à former une équipe harmonieuse, proche des attentes des Tunisiens exprimées lors des dernières élections. Il a aussi indiqué que l’équipe sera restreinte et que le choix de ses membres tiendra compte de la compétence et de la volonté politique.

II convient de rappeler que Ilyes Fakhfakh figure parmi les personnalités proposées par le mouvement Tahya Tounès Alors que le Courant démocrate a exprimé sa non opposition à ce choix.

La désignation de Ilyes Fakhfakh intervient suite à l’invalidation, par le parlement du gouvernement proposée par Habib Jemli (proposé par Ennahdha) et dont le processus de formation s’est étalé sur un mois et demi.

L’article 89 de la Constitution stipule que le Président de la République engage, dans un délai de dix jours, des consultations avec les partis, les coalitions et les groupes parlementaires, en vue de charger la personnalité la mieux à même d’y parvenir de former un Gouvernement, dans un délai maximum d’un mois.