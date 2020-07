Fitch confirme les notes d’Enda avec perspective stable

L’agence de notation Fitch Ratings a confirmé les notes nationales à long et court terme d’Enda Tamweel à « BBB-(tun) » et « F3(tun) », respectivement. La perspective à long terme est stable.

Les notes sont expliquées par sa solidité intrinsèque et l’environnement opérationnel difficile pour les institutions financières en Tunisie, qui exerce une grande influence sur son profil financier, précise Fitch. Cette situation est contrebalancée par la forte franchise et la notoriété de la société sur un marché de niche, une rentabilité solide, des mesures raisonnables de la qualité des actifs et un solide coussin de capital.

Enda est le plus grand prêteur de la Tunisie (B/Stable) dans le secteur de la microfinance, y compris les entreprises privées et les « associations », où elle contrôle une part de marché de 58% par les prêts, mais reste un petit acteur dans l’ensemble du secteur financier du pays, souligne l’agence de notation