Ghannouchi bénit, publiquement, les coups pour éliminer des candidats !

Après le selfie de très mauvais goût, le leader du mouvement Ennahdha, Rached Ghannouchi, fait une déclaration fracassante qui va à coup sûr prêter le flanc aux supputations et conjectures sur l’instrumentalisation de la Justice pour abattre Nabil Karoui. En effet alors que le contexte est explosif depuis l’arrestation de l’homme d’affaires et candidat à la présidentielle, et que même le ministre de la Justice a dû lâcher l’inspection générale pour enquêter sur ses propres services, Ghannouchi s’est autorisé à sortir dans une réunion publique, à Kebili ce samedi 24 aout, que tous les candidats font tout pour écarter leurs concurrents et s’asseoir sur le fauteuil du palais de Carthage. Il juge ces pratiques tout à fait normales, rapporte Mosaïque FM…

Mais jusqu’où peut-on aller pour éliminer un adversaire politique ? C’est la question qu’on peut lui poser, et que ne manqueront pas de lui poser les citoyens-électeurs, dans ce climat délétère que l’on sait…