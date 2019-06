Grosse reprise des exportations de phosphate et baisse de l’agriculture

L’augmentation observée au niveau de l’exportation (+15,1%) durant les cinq premiers mois de l’année 2019 concerne la majorité des secteurs, selon les derniers chiffres de l’INS pour le mois de mai 2019.

Selon la même source, des accroissements ont été enregistrés dans le secteur des mines, phosphates et dérivés de 44,2%, le secteur des industries mécaniques et électriques de 21,7%, le secteur textile et habillement et cuirs augmentant de 14,4%, le secteur de l’énergie de 13,3% et des autres industries manufacturières de 26,3%.

En revanche, le secteur de l’agriculture et des industries agro-alimentaires a enregistré une baisse de 13,7%, suite à la diminution de nos ventes en huiles d’olives (687,3 MD contre 1216,2 MD).