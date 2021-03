Gypse: Les industriels en sit-in, mercredi 24 mars 2021

Un sit-in sera observé, mercredi 24 mars 2021, par les industriels du gypse, devant le ministère du Commerce. « Ils revendiquent des solutions permettant de sauver le secteur, qui compte environ 8000 emplois directs et indirects », a annoncé le président de la Chambre nationale des entrepreneurs de gypse, Mayser Baroudi.

S’exprimant lors de la réunion de la Chambre, tenue, jeudi, au siège de l’UTICA, le responsable a souligné l’impératif de faire face à la contrebande et la vente arbitraire du gypse, faisant état de la détérioration de la situation sociale des professionnels.

D’après lui, ceux-ci ont été obligés de suspendre leurs activités pendant plus de deux mois à cause de la pandémie. Certains sont aujourd’hui menacés d’emprisonnement parce qu’ils ne sont plus en mesure d’honorer leurs engagements financiers, a-t-il dit.

Le responsable a par ailleurs appelé à la réouverture de l’usine de gypse, située à Oued El Ghar à Tataouine, dont l’activité a été suspendue depuis plus de trois mois. L’objectif est de reprendre l’approvisionnement en gypse à un rythme normal, ce qui favorisera la baisse du prix de cette matière.