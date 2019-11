Habib Jemli, homme de la situation où son otage ? Big Brother ou Big Manager ? , La grande aubaine de Nawara. C’est pain bénit pour le déficit énergétique et budgétaire, Cap sur le tourisme de luxe et les croisières

Hi Tech USA : L’enquête sur Go Les autorités judiciaires des Etats américains enquêtant sur les pratiques de Google en matière de publicité envisagent d’élargir leur enquête pour abus de position dominante au système d’exploitation mobile Android, Jumia Tunisie lance son � Le leader du e-commerce en Afrique et en Tunisie Jumia, a annoncé le lancement de la cinquième édition du Black Friday du 8 au 29 novembre 2019. Jumia sort le 305 journaux français po L’Alliance de la presse d’information générale, qui regroupe 305 journaux français, a annoncé déposer plainte contre Google devant l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante, rapporte Reuters. Jeudi

Finances La Bourse de Tunis clôtu La Bourse de Tunis a clôturé la séance du vendredi, 15 novembre 2019, sur un territoire négatif. Le TUNINDEX perd 0,05 % à hauteur de 6 990,03 points, dans un Le Tunindex en hausse de La bourse de Tunis débute la séance de vendredi, dans le vert. Le Tunindex affiche une hausse de 0,11%, avec 7 001.20 points, dans un volume total de 0,723 MD, La bourse de Tunis rebond La bourse de Tunis a clôturé la séance du Jeudi 14 novembre 2019 sur un territoire positif. Le Tunindex gagne 0.01 % à hauteur de 6 993.59 points dans un