Hausse de l’encours de la dette publique de 4%, à 87 milliards de dinars, à fin avril 2020

A fin du mois d’avril 2020, l’encours de la dette publique a augmenté de 4%, à 87 milliards de dinars. Cette dette devra atteindre les 94 milliards de dinars, à la fin de l’année, ce qui représente 75% du PIB, selon les prévisions de la Loi de Finances 2020.

D’après le document de l’exécution du budget, publié par le ministère des Finances, l’encours de la dette publique est composé à 70% de la dette extérieure (60,7 milliards de dinars) et à 30% de la dette intérieure (26,2 milliards de dinars).

La dette extérieure est formée essentiellement de crédits obtenus dans le cadre d’une coopération multilatérale (50,5%), d’emprunts contractés auprès du marché financier (34%) et des crédits reçus via des accords de coopération bilatérale (15,6%).

Il est à noter que la structure de notre dette extérieure en devises est dominée surtout par l’euro (55%), le dollar (27%), et le yen japonais (11%).