Immobilier : Très chère, la pierre !

2500 dinars, c’est le prix moyen du mètre carré pour l’achat des appartements en Tunisie, fin 2021, soit une hausse de 5.45 % par rapport au premier semestre de 2021 (2350 dinars).

L’offre d’achat sur les appartements neufs et anciens a connu une baisse vertigineuse de -30,95% sur le deuxième semestre de 2021. Quant à la demande, elle a connu une augmentation de +12,8%.

Selon le portail connu de l’immobilier en Tunisie, Mubaweb qui fournit ces chiffres, les prix de l’immobilier en Tunisie et des logements en particulier ont flambé, comme partout ailleurs. Ils ont été toujours élevés, et contribué à la dérive générale à laquelle on est arrivé, aujourd’hui, en Tunisie, dans le domaine des prix.

Mais, ce n’est là que des moyennes.

Dans l’offre proposée par le site signalé figurent des studios de 48 mètres carrés (S+1) à une résidence dite de haut standing aux Jardins de Carthage dont le prix de vente atteint 270 mille dinars le studio, soit 5000 dinars le mètre carré couvert.

Des appartements de 166 mètres carrés (S+3 avec 3 salles de bains) à vendre sont proposés à 800 mille dinars.

Fluctuations

Pourtant la zone des Jardins de Carthage est une zone enclavée, voire isolée, relevant territorialement de la ville du Kram, et elle est, encore, en cours d’urbanisation, ce qui laisse supposer qu’il y a « spéculation », au sens littéral du terme, c’est-à-dire « des lancements voulus et calculés de produits ».

En effet, dans la ville balnéaire de la Goulette, des S+1 encore neufs et plus vastes mais construits, à proximité immédiate de la plage, il y a quelques années sont proposés à moins de 200 mille dinars. D’ailleurs, selon le portail Mubaweb, les appartements anciens sont très chers aussi (2400 dinars le mètre carré en moyenne).

Cependant, quoique la hausse soit générale et partout considérable, des fluctuations sont enregistrées en fonction de la zone.

Ainsi, à La Marsa, le mètre carré couvert des appartements à vendre coûte 3300 dinars, à El Menzah 2600 à Khézama de Sousse 2500, à El Mourouj 1600, Akouda 2700, Boumhed El Bassatine 2100.

Mais, en tête des Cités les plus chères de notre pauvre pays, en matière d’achat et vente d’appartements, vient la zone des Berges du Lac, notamment le Lac II où le prix du mètre carré a augmenté le plus, se situant à 4350 dinars pour un immeuble ancien et 4800 dinars pour les appartements neufs.

Dans la région de Hammamet Sud, le mètre carré couvert est négocié à 2950 dinars pour le neuf et 2500 pour l’ancien.

Le site parle « d’un engouement des Tunisiens résidents à l’étranger pour l’immobilier en Tunisie », sinon, les prix sont quasiment inabordables pour la grande majorité des citoyens, principalement les salariés, toutes catégories confondues.

Les loyers aussi ont considérablement augmenté, atteignant 900 dinars par mois pour des appartements ordinaires dans des zones tout aussi ordinaires.

Comment expliquer ces flambées ? Les promoteurs immobiliers en donneraient à gogo, mais les choses étant ce qu’elles sont, y a-t-il vraiment autant de demandes face à ces prix excessifs.

S.B.H