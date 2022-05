Incendie dans un centre de la CNAM : Les archives et dossiers des assurés sociaux n’ont pas été endommagés

« Les archives et dossiers des assurés sociaux, au centre régional de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie « CNAM » à Tunis 1 où un incendie s’est déclenché samedi dernier, n’ont pas été endommagés » , a annoncé le ministre des affaires sociales Malek Zahi.

Le ministre s’exprimait lors d’une visite d’inspection des conditions d’accueil des citoyens au centre de la « Cnam » à Tunis 1, après avoir été temporairement transféré à l’espace d’accueil du centre régional de la Caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale.

Le ministre a indiqué que les archives et les dossiers des assurés sociaux sont numérisés et stockés électroniquement, soulignant qu’une enquête a été ouverte sur l’incendie du siège et que les mesures appropriées nécessaires seront prises.

Il a indiqué que le dossier est suivi au plus haut niveau, soulignant le souci du président de la République de surveiller de près tous ses développements, a-t-il indiqué.