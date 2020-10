Inflation : Le gouverneur de la BCT l’avait prédit, la mercuriale l’a fait !

Il a fallu moult mois et des mesures draconiennes pour que l’inflation revienne à des taux tolérables qui fassent moins mal au panier de la ménagère, et ce sera sans doute beaucoup plus le cas jusqu’à la fin de l’année en cours. Il y a peu de temps, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Marouane El-Abassi disait s’attendre à une baisse du taux d’inflation, d’ici fin 2020, au niveau de 5,3%. Le taux moyen pour toute l’année 2020, serait alors, de l’ordre de 5,6%. Il s’agit, d’après lui, de ramener ce taux, dans une prochaine phase, à ses niveaux ordinaires (entre 3 et 4%), étant rappelé que l’inflation a atteint, en août 2020, 5,4%, contre 5,7% en juillet 2020.

Avec les chiffres rendus publics ce lundi 5 octobre, par l’Institut national de la statistique, on remarque très clairement que le patron de l’Institut d’émission est servi, puisqu’en septembre 2020, le taux d’inflation se stabilise à 5,4% après des replis successifs les trois derniers mois. Cette stabilité est principalement expliquée, d’une part, par l’accélération du rythme d’augmentation des prix de l’alimentation (5,3% contre 3,9%), et d’autre part, par la décélération observée au niveau du rythme d’augmentation des prix des boissons alcoolisés et tabac (10,6% contre 17,5%).

Il convient de relever tout de même qu’au cours du même mois de septembre, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6% après 0,2% les deux derniers mois. Cette hausse provient essentiellement du renchérissement des prix de l’alimentation de 1,4% et des prix des services et produits de l’enseignement de 3,8%.

En variation mensuelle, les prix des produits alimentaires augmentent de 1,4% en raison de la hausse des prix des œufs de 9,3%, des prix des volailles de 5,4%, des légumes frais de 4,0% et des poissons frais de 3,5%. En revanche, les prix des viandes ovines et des condiments baissent respectivement de 0,4% et 0,5% comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessous.

La rentrée scolaire est passée par là !

Dans la foulée de la rentrée scolaire et universitaire 2020-2021, le groupe « enseignement » a enregistré une augmentation de 3,8%. Ainsi, les prix des services d’enseignement préélémentaire et primaire privé ont augmenté de 4,2%, l’enseignement secondaire privé de 6,1% et les fournitures scolaires ont augmenté de 2,9%.

Les produits alimentaires aussi

En septembre 2020, les prix de l’alimentation augmentent de 5,3 % sur un an ( 3,9% en août 2020). Ce taux est expliqué par l’augmentation des prix des légumes 10,3%, des viandes de 8,2%, du lait, fromages et œufs de 5,8%, des poissons de 5,8% et des fruits de 5,7%. Par ailleurs les prix de l’huile d’olive sont en baisse de 12,9% sur un an.

S’agissant des services et sur une, leurs prix ont augmenté de 5,8%. Cette hausse est expliquée par l’accroissement des services de transport de 7,3%, des services de santé de 6,1%, des prix des loyers de 5,2% et des services divers de 7,9%.

Pour ce qui est enfin de l’inflation sous-jacente (hors produits alimentaires et énergie), elle s’est repliée à 6,3% après 6,8% le mois précédent et 7,2% le mois d’avant. Les prix des produits libres ( non administrés) ont augmenté de 5,5% contre 5,2% pour les prix encadrés. Les produits alimentaires libres ont connu une augmentation de 5,5% contre 4,6% pour les produits alimentaires encadrés.

Il y a lieu de savoir que sur la base de cette régression graduelle du taux d’inflation, enregistrée durant les derniers mois, la BCT a décidé de baisser son taux d’intérêt directeur de 50 points de base, pour le ramener à 6,25%. L’Institut d’émission avait augmenté ce taux, à maintes reprises, depuis 2017, jusqu’à février 2019 (de 350 points), afin de faire face à l’inflation qui avoisinait les 7%, en 2018, et surtout à l’inflation sous-jacente qui avait dépassé les 10%.

Source : INS-