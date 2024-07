Israël a besoin de 10 000 soldats supplémentaires, tout de suite

« L’armée a besoin de 10 000 soldats supplémentaires immédiatement », a déclaré lundi le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, lors d’une réunion de la commission des affaires étrangères et de la défense. « Tsahal affirme pouvoir recruter 3 000 ultra-orthodoxes supplémentaires au cours de l’année à venir, en plus de ceux qui se sont déjà engagés », a-t-il ajouté. « En attendant, nous avons convenu avec les ultra-orthodoxes que nous augmenterons chaque année leur nombre dans l’armée de 5 %, pour atteindre 50 % dans cinq ans. Peut-être est-il préférable d’adopter des règlements plutôt qu’une loi », a-t-il précisé.

« Ces soldats devraient provenir de l’extension du service régulier, des réserves et d’une population ultra-orthodoxe qui doit se mobiliser à un rythme de plus en plus élevé ».

