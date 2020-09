Jabnoun : Qalb Tounes et Al Karama « main à main » pour délivrer la Tunisie de la crise !

Les groupes Qalb Tounes (26 députés) et la coalition al-Karama (19 députés) font partie d’un front parlementaire regroupant également Ennahdha (54 députés), al-Mostaqbal (9 députés) ainsi que des indépendants, a déclaré, mardi, le porte-parole de Qalb Tounes Sadok Jabnoun.

Ce front qui soutient le chef du gouvernement Hichem Mechichi au parlement, peut être élargi et son action politique améliorée, a souligné Jabnoun dans une déclaration à l’agence TAP.

L’annonce récente par le président de la coalition al-Karama d’une alliance entre les deux blocs (al-karama-Qalb Tounes) conforte le rôle que peut jouer Qalb Tounes dans le réajustement du paysage politique entre forces opposées, a-t-il assuré.

Et d’ajouter que « ce front parlementaire ne s’appuie pas sur l’idéologie mais s’attèlera à la réalisation des objectifs escomptés et à faire sortir le pays de la crise économique et sociale qu’il connait ainsi que contribuer un tant soit peu à la réalisation de la stabilité politique ».

Ce front parlementaire, a-t-il expliqué, s’est cristallisé à l’occasion de la séance de vote de confiance au gouvernement. Il s’est constitué en alliance parlementaire soutenant le gouvernement et est ouvert à tous, a fait valoir le porte-parole de Qalb Tounes.

« Qalb Tounes fait partie d’un front parlementaire composé de partis étant plus engagés que d’autres, a-t-il dit, citant Ennahdha, la coalition al-Karama et le bloc al-Mostaqbal…et ce contrairement à d’autres partis comme Echaab et le Courant démocrate qui ont voulu faire tomber le gouvernement ».

Jabnoun a critiqué ceux qui s’attendent que le gouvernement de Mechichi va tomber d’ici 6 mois, affirmant que le front parlementaire s’y oppose car il « œuvre à réaliser la stabilité politique et à garantir la réussite du nouveau gouvernement ».

Le président du groupe coalition al-Karama, Seifeddine Makhlouf avait annoncé, samedi, sur sa page facebook une nouvelle alliance avec Qalb Tounes. « Après avoir été déçu par Attayar et Echaab, Qalb Tounes nous a tendu la main », a-t-il écrit.