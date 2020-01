Jemli affirme qu’il n’est pas question de changer son gouvernement !

Habib Jemli, chef du gouvernement désigné, a indiqué dans une déclaration accordée dans la soirée du jeudi 9 janvier 2020 à Mosaïque fm que son gouvernement passera lors du vote de confiance qui aura lieu lors d’une plénière programmée ce vendredi 10 janvier 2020.

Jemli a affirmé qu’il a été chargé de former un gouvernement et qu’il a été à la hauteur de la responsabilité qui lui a été confiée. Il a ajouté que les députés vont faire preuve de responsabilité et que la voix de la sagesse finira par triompher.

Il a ajouté qu’il a choisi de former un gouvernement d’indépendants pour que son équipe travaille loin des tiraillements politiques.