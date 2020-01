Jomaa du Badil, voit en Fakhfakh un possible “Good Will

Le chef du Parti Al-Badil et ancien chef de gouvernement, Mahdi Jomaa, a appelé jeudi soir à “former une équipe gouvernementale performante composée d’experts de l’intérieur et de l’extérieur des partis, et à étendre le soutien politique du gouvernement”.

Il s’est également prononcé, après sa rencontre avec le chef du gouvernement désigné, Elyes Fakhfakh, jeudi au Palais Dhiafa à Carthage, pour un consensus sur les grandes orientations et les solutions urgentes à long terme avec “les organisations et tous les protagonistes influents dans le pays”.

“Al-Badil soutiendra tout gouvernement ayant une vision claire et capable de trouver des solutions aux questions essentielles”, a-t-il souligné devant la presse.

Mahdi Jomaa a précisé que l’entretien “était l’occasion de prendre connaissance des grandes lignes et des conceptions du chef du gouvernement désigné pour la prochaine étape”, relevant ‘”un accord total avec lui sur les visions et les orientations basées sur les grandes réformes économiques et sur le volet social”.

Il a estimé que “le moment était venu pour des efforts concertés sur la base de programmes, d’orientations et de priorités menés par une équipe gouvernementale compétente, étant donné la situation difficile à l’intérieur et à l’échelle régionale”.

Il a souhaité le succès du gouvernement attendu et le fonctionnement en toute harmonie de toutes les institutions du pays. Al-Badil compte trois députés au parlement, rappelle-t-on.