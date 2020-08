Kaïs Saïed reçoit Ghannouchi

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi, au Palais de Carthage, le président de l’Assemblée des Représentants du peuple, Rached Ghannouchi.

L’entretien a porté sur la situation générale du pays et celle relative au processus de formation du nouveau gouvernement, selon la présidence de la République.

Dans une déclaration à l’issue de l’entretien, Ghannouchi a qualifié l’entrevue de « fructueuse », l’estimant susceptible de « contribuer à développer les relations entre les institutions de l’Etat, et ce, au service de la stabilité du pays ».

Selon lui, l’entretien a également permis d’évoquer l’erreur « humaine » relevée dans la liste des membres du gouvernement proposés et soumise au parlement et de discuter de certaines « situations » constitutionnelles. L’accent a été mis sur la nécessité d’élargir les concertations, notamment au sujet de la loi électorale et de la Cour constitutionnelle, a-t-il expliqué.

Ghannouchi a, en outre, indiqué que l’entretien a été l’occasion d’évoquer plusieurs autres questions relatives aux activités du parlement, à la situation économique du pays et sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

L’accent a, aussi, été mis sur l’importance, pour la Tunisie, de mener des initiatives capables d’aider les Libyens à surmonter leurs différends, a-t-il ajouté.

De son côté, le président Saïed a affirmé que son attachement au respect de la Constitution n’a d’égal que le souci de faire sortir la Tunisie de la crise. Il a relevé, dans ce sens, que le processus de la formation du gouvernement avait démarré depuis le 15 novembre dernier « sans parvenir à la stabilité escomptée ».

L’Assemblée des représentants du peuple tient mardi prochain une séance plénière consacrée au vote de confiance au gouvernement de Hichem Mechichi.