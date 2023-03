Karim Milad achète pour 9 MDT en un jour, en actions Biat

Pour Karim Milad, fils de Feu Aziz, dont le groupe est le 2ème plus grand actionnaire de la banque Biat (13,14 %) après le groupe Mabrouk (38,59 %) et devant les groupes Tamarziste et Horchani, le 1er mars a été une journée particulière en bourse. Ce jour-là, différentes entreprises du groupe TTS, ont réalisé des opérations d’achat d’actions de la Biat. Au final, ce sont 99 milles actions, acquises en 4 opérations différentes, mais en une seule journée, pour le montant total d’un peu plus de 9 MDT.

Rappelons qu’au 31 décembre 2022, la Biat affichait plus de 1.867 MDT en produits d’exploitation bancaires, et un PNB de plus de 1,263 Milliard DT, en hausse de 248,5 MDT en une seule année. Rappelons aussi, qu’à fin juin 2022, le résultat net de la Biat pour le 1er semestre 2022, a été un bénéfice de 208,748 MDT.