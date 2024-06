Kasserine : Le projet de réaménagement du siège de la municipalité toujours bloqué

Programmés depuis des années, les travaux de réaménagement et d’extension de la municipalité de Kasserine, pour un coût estimé à 1 million 600 mille dinars, n’ont pas encore démarré en raison de multiples difficultés.

Parmi les problèmes qui ont entravé la réalisation du projet, la composition de la commission créée en 2022 et chargée de la préparation des études du projet, ne répondait pas au décret lié aux marchés publics, a indiqué à l’Agence TAP la chargée des affaires municipales à Kasserine, Zina Nasri.

Elle a précisé, à l’Agence TAP, que le projet porte en particulier sur le réhabilitation du siège actuel de la municipalité, fondée depuis 1945, et la construction de nouveaux locaux dédiés aux services municipaux.

