Kasserine : Programmation d’opérations d’épandage des margines sur 500 ha d’oliveraies

Des opérations d’épandage des margines seront réalisées sur une superficie de 500 ha d’oliveraies aux complexes agricoles El Khadra à Sbeitla et Oued Darb à Kasserine.

Le chef de la production végétale, Amor Sadaoui a indiqué à l’Agence TAP les margines servent de pesticides pour les oliviers et contribuent à l’amélioration de la nature du sol et de la fertilisation de l’olivier tout en évitant de polluer l’environnement.

Il a incité les huileries à participer à la valorisation agronomique des margines et à éviter les rejets anarchiques ayant des impacts négatifs sur l’environnement.

Sadaoui a fait savoir que la transformation de la récolte des olives qui a atteint dans la région, cette année 70 mille tonnes contre 30 mille tonnes l’année écoulée, générera une production de 70 mille m3 de margine.

Une première expérience d’épandage des margines sur une superficie de 95 ha d’oliviers avait été entamée en 2023, au complexe agricole El Khadra à Sebitla. Une superficie de 200 ha a été programmée pour l’opération d’épandage des margines.

La margine favorise la microflore du sol en recevant suffisamment de sels minéraux et de matières organiques.

Une quantité de 50 mètres de margine génère 30 tonnes de matières organiques, 500 kg de potassium 159 kg, 159 d’amonitrate, 200 kg de magnésium, 75 kg de calcium et 20 kg de phosphore, selon les données fournies.

