Krichi : Le rendement du gouvernement reste insuffisant

Le député du bloc parlementaire démocrate , Khaled Krichi, a déclaré dans une interview au journal Assabah Alousbouii, ce lundi 7 décembre 2020, que le chef du gouvernement Hichem Mechichi est prisonnier de la ceinture politique soutenant le gouvernement.

- Publicité-

Il a par ailleurs affirmé que le rendement du gouvernement reste insuffisant et ne correspond pas aux exigences de cette étape.

Krichi a également affirmé soutenir l’initiative de l’UGTT, d’autant plus que la Tunisie a plus que jamais besoin de dialogue, rapporte Mosaique fm.